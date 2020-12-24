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Военные начали разворачивать COVID-госпитали в Ялте и Симферополе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Крыма рассчитывают, что военные до конца четверга развернут мобильные инфекционные госпитали в Симферополе и Ялте и в них уже в пятницу начнут поступать первые больные, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в Ялте госпиталь обустроят на базе санатория "Крым" в Партените, а в Симферополе - на базе новой больницы имени Семашко.

Глава Минобороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина и по просьбе Аксенова направил в Крым военных с приказом развернуть эти госпитали. Аксенов просил у военных помощи в обустройстве 200 инфекционных коек в Ялте и в Симферополе.

Самолеты с врачами и оборудованием вылетели в Крым в ночь на четверг, сообщало Минобороны. Ведомство планирует перебросить на полуостров 100 военных медиков и около 100 тонн грузов.

Мобильный многопрофильный госпиталь - полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений. В него входит приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

В Крыму с начала пандемии коронавирус выявили у 22 000 человек, умерли больше 400 заболевших. Рекордный суточный прирост заболеваемости в регионе выявили 19 декабря - 357 заразившихся за сутки.

Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Крым Ялта Минобороны Сергей Аксенов Симферополь Сергей Шойгу коронавирус

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