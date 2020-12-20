РФ и Литва увеличивают пассажирский транзит в Калининград на новогодние праздники

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Калининградская железная дорога (КЖД, филиал РЖД) в новогодние каникулы сможет перевозить поездами в 1,5 раза больше пассажиров.

"Поезда в Калининград и обратно с 20 декабря 2020 года до 20 января 2021 смогут единовременно перевозить до 300 человек. Такая договоренность достигнута с МИД Литовской Республики. Таким образом, квота мест в каждом составе будет увеличена в полтора раза, а значит, больше пассажиров сможет воспользоваться поездами на новогодние каникулы", – сообщили ранее в пресс-службе КЖД.

При этом остальные ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сохраняются. В их числе – особый порядок оформления транзитных документов (УПДЖД) и запрет на посадку/высадку на станциях Литвы и Белоруссии (предусмотрены только технические остановки).

Ограничения по количеству пассажиров, которые единовременно могут проследовать транзитом через границу Литвы в российских поездах, были установлены специальной нотой министерства иностранных дел Литвы.

Сейчас в Калининград ездят поезда: № 30/29 "Янтарь" Калининград - Москва, № 80/79 Калининград - Санкт-Петербург и № 360/359 Калининград - Адлер.

Пассажирский транзит через Литву был остановлен в апреле, а восстановлен с 1 июля с определенными ограничениями.

КЖД за 9 месяцев 2020 года перевезла в поездах дальнего следования 50,5 тысячи пассажиров. Это на 74,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.