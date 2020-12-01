В Калининградской области с 1 декабря отменили часть COVID-ограничений

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области с 1 декабря отменило часть коронавирусных ограничений, сообщила пресс-служба губернатора.

"С сегодняшнего дня возобновляется привычное обучение учащихся 6-10 классов школ города Калининград. При этом работа дополнительного образования и досуговых организаций по 31 декабря будет вестись дистанционно. Также при использовании электронного обучения будет продолжена до конца следующего месяца деятельность колледжей. Вузам рекомендовано остаться на дистанте", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в регионе отменено ограничение по числу посетителей магазинов. С 7 декабря заведения общественного питания смогут работать с 06:00 до 23:00, но до этого дня - в настоящем режиме - до 21:00.

Также до 31 декабря продлены ограничения по деятельности фуд-кортов (только на вынос) и кинотеатров в торговых центрах по выходным дням, работе МФЦ только по предварительной записи. Запрещена торжественная регистрация брака на тот же период.

Также до конца года сохранен запрет на проведение банкетов и корпоративов в предприятиях общепита, гостиницах, туристических комплексах.

До 28 декабря продлевается самоизоляция граждан старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями. Работодателям рекомендовано перевести беременных сотрудниц на удаленный формат работы.

Как сообщалось, в октябре-ноябре Калининградская область усилила меры противодействия коронавирусу в связи с ростом числа заболевших.

По состоянию на 30 ноября в регионе на коронавирус обследовано нарастающим итогом 373 019 человек, при этом выявлено 11 466 случаев заражения, 8 088 человек выздоровели, 120 - умерли, под медицинским наблюдением остаются 3 545 пациентов.