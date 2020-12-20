В местах падения ступеней "Союза" не выявили аномальных отклонений

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Никаких аномалий в местах падения отработанных ступеней ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Восточный (Амурская область), не обнаружено, сообщил в воскресенье "Роскосмос".

"В местах обнаружения фрагментов и мониторинговых точках выполняется отбор проб снега. Одновременно проведены замеры гамма-излучения. По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано", - сказано в сообщении на сайте госкорпорации.

По завершении поисковых работ все обнаруженные фрагменты будут вывезены из районов падения и доставлены на космодром Восточный.

В связи с удаленностью районов падения и большим объемом работ транспортировка фрагментов на космодром будет осуществляться уже в 2021 году.

Два отработанных блока первой ступени ракеты-носителя обнаружены в Зейском районе Амурской области. Как отметили в "Роскосмосе", все фрагменты нашли в пределах границы выделенного района падения.

Упавшая вторая ступень носителя обнаружена ранее в Кобяйском улусе Якутии.

Во всех районах поисковые работы ведутся на вертолетах Ми-8.

Поиск ведут специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав госкорпорации "Роскосмос").

Специалисты ЦЭНКИ ведут работы по поиску отработанных ступеней ракеты-носителя "Союз-2.1б" после ее пуска с космодрома Восточный —https://t.co/3HLo1paLRs



Для этого используется новейший опытный образец комплекса технических средств эксплуатации районов падения pic.twitter.com/AAwKuJRnvE — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 20, 2020

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb стартовала 18 декабря в 15:27 по Москве с космодрома Восточный. Ракета несла 36 спутников OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета.

Этот пуск стал первым с космодрома Восточный в 2020 году.