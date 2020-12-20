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Две упавшие ступени "Союза-2.1б" нашли в Приамурье

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты обнаружили в Зейском районе Амурской области фрагменты отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", сообщил "Интерфаксу" глава района Дмитрий Василенко.

"В воскресенье группа специалистов обнаружила две ступени ракеты, упавшие в запланированное место - в тайге Зейского района. Возле этих фрагментов взяты пробы. Завтра поиски продолжатся", - рассказал он.

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Поиски фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя второй день идут и в республике Саха (Якутия) - на территориях Алданского и Кобяйского улусов. В Кобяйском районе республики накануне были найден фрагменты топливного бака ракеты.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb стартовала в минувшую пятницу с космодрома Восточный. Ракета несла 36 спутников OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета.

Этот пуск стал первым с космодрома Восточный в 2020 году.

Амурская область Союз Восточный

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