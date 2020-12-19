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Спасатели в Якутии нашли фрагменты топливного бака ракеты "Союз-2.1б"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Отделяющиеся фрагменты топливного бака ракеты-носителя "Союз-2.1б" обнаружены в Кобяйском районе Якутии, сообщает пресс-служба Госкомобеспечения республики в субботу.

"Кобяйская группа обнаружила фрагменты топливного бака, зафиксировала их координаты. Экологи забрали пробы. Группа возвращается в поселок Сангар", - рассказали в пресс-службе.

По ее данным, в Алданском районе с пяти мониторинговых точек взяты пробы.

В Алданском и Кобяйском улусах - в районах падения отделяющихся частей ракеты - работают представители Госкорпорации "Роскосмос", Службы спасения Якутии, министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

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Утром в субботу группы выехали в эти районы на замеры и поиски фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", успешно стартовавшей накануне с космодрома "Восточный".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb стартовала в пятницу в 15:27 по Москве. Ракета несла 36 спутников OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета.

Этот пуск стал первым с космодрома Восточный в 2020 году.

Якутия Союз Роскосмос Восточный

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