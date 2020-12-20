На Кубани проверят видео с оставленным в подъезде COVID-пациентом

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Краснодарского края начало проверку после появления в сети видео, согласно которому задыхавшегося пациента коронавирусного госпиталя отказывались госпитализировать снова и оставили в подъезде.

В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки, сообщает оперштаб региона. "Согласно маршрутизации, все пациенты с подозрением на пневмонию и COVID-19 направляются в инфекционную больницу Новороссийска или в ЦРБ Крымска. Скорая помощь выполнила все необходимые действия согласно маршрутизации", - отмечается в сообщении.

В воскресенье в социальных сетях было опубликовано видео, из которого следует, что мужчина являлся пациентом ЦРБ Крымска и лечился там от пневмонии, вызванной коронавирусом. Когда состояние пациента улучшилось, его выписали из больницы, однако спустя какое-то время ему снова стало плохо уже в подъезде. Мужчину госпитализировали только после третьего приезда скорой помощи.