Спад перевозок угля в ноябре "утянул вниз" погрузку на сети РЖД

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре грузовые железнодорожные перевозки снизились на 0,7% после спада в октябре на 0,4%, подсчитал "Интерфакс" по данным ОАО "РЖД". В сентябре падение погрузки было на уровне 1,1%, в августе - 1,3%, в июле - 4,5%.

Впрочем, текущие показатели - по-прежнему намного лучше, чем в начале 2020 г., когда в условиях "начала замедления мировой экономики", ухудшения эпидемиологической обстановки и срыва сделки "ОПЕК+" (эти факторы выделяли РЖД в своей июньской презентации) объемы транспортировки заметно просели (в январе падение отправок составляло 4,8%, к середине весны оно достигло 5,6% и лишь потом начало замедляться).

Основной причиной разворота динамики в ноябре (общие потери - 411 тыс. тонн) стали внутренние перевозки угля (- 519 тыс. тонн). После выхода в "плюс" в октябре (+1%) в конце осени они снова ушли вниз (-2,5%). Вслед за внутренними перевозками в ноябре снизился и импорт угля (-1,3% против +9,9% в октябре): потери в динамике составили 220 тыс. тонн.

Подъем этих показателей в предыдущие месяцы замглавы монополии Алексей Шило называл "сезонной историей", связывая ее в первую очередь с "активным завозом угля для нужд ЖКХ" из Казахстана.

Объемы отправки каменного угля за рубеж в ноябре остались сравнительно стабильными (+21 тыс. тонн) - за исключением того, что грузопоток переориентировался с портов на сухопутные пограничные переходы.

Экспорт (+185 тыс. тонн), транзит (+110 тыс. тонн) и сухопутный импорт (+48 тыс. тонн) нефтяных грузов в ноябре с лихвой компенсировали замедление внутренних перевозок (-196 тыс. тонн).

После подъема в начале осени вновь падают внутренние перевозки черных металлов и их импорт (в ноябре потери составили 337 тыс. и 46 тыс. тонн, соответственно). В связи с повышением таможенных пошлин на вывоз "кругляка" в ноябре продолжалось падение экспорта леса (-108 тыс. тонн): "месяц к месяцу" оно достигло 16,6%. При этом замедлились и внутренние перевозки (-151 тыс. тонн).

Кроме того, затормозился и рост отправки по России минерально-строительных грузов (-223 тыс. тонн). В то же время вновь прибавляет экспорт удобрений (+261 тыс. тонн).

Динамика транспортировки руды - разнонаправленная. Внутренние перевозки продолжили снижаться (до -5,8% "месяц к месяцу": потери в ноябре составили 79 тыс. тонн). В минусе - экспорт (-148 тыс. тонн): помесячная динамика в ноябре вплотную приблизилась к нулю после "бодрой" середины года. Импорт, напротив, прибавляет (+157 тыс. тонн).