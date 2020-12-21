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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
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В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. заболевших коронавирусом

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Еще 29 350 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за последние сутки, сообщает оперштаб. Это новый антирекорд заболеваемости COVID-19 в стране. Последний антирекорд по количеству зараженных коронавирусом был 6 декабря - тогда в стране за сутки заболели 29 039 человек.

В Москве суточный прирост составил 7797.

В РФ скончались за сутки 493 человека, общее число жертв выросло до 51 351.

Поправились и выписаны 2 млн 295 362 пациента, в том числе 19 705 за последние сутки.

За все время пандемии в России было зарегистрировано 2 млн 877 727 эпизодов заражения заболеванием.

Новые зараженные выявлялись в 84 регионах. За Москвой следует Петербург с показателем в 3752 заболевших. Еще 1523 зафиксировано в Московской области, 501 - в Нижегородской области, 396 - в Свердловской области, по 394 - в Архангельской и Псковской областях, 387 - в Ростовской области, 392 - в Карелии, 384 - в Воронежской области, 364 - в Вологодской области, 350 - в Крыму, 341 - в Хабаровском крае, 330 - в Пермском крае, 331 - в Красноярском крае, 312 - в Челябинской области, 305 - в Самарской области. В остальных субъектах менее 300 новых эпизодов за сутки.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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