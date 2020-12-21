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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
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Число COVID-госпитализаций в Москве осталось на уровне в 1580

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Последние две недели показатель числа госпитализируемых в больницы Москвы с коронавирусом держится на стабильном уровне, сообщил столичный оперштаб по контролю за инфекцией.

За последние сутки в столице подтверждено 7797 новых случаев заражения, за этот период госпитализировано 1585 пациентов с COVID-19. "Последние две недели число госпитализаций держится на стабильном уровне", - говорится в сообщении.

При этом на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 487 человек.

Всего в Москве выявлено 743 697 случаев заражения COVID-19, 572 541 вылечились от инфекции, 10 469 - скончались.

Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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