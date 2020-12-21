Сергей Боярский прояснил судьбу мата в соцсетях

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В связи с работой над законопроектом о регулировании контента соцсетей в России, депутаты не будут полностью запрещать нецензурную лексику, но рекомендуют соцсетям ее блокировать, объяснил депутат Сергей Боярский, зампред думского комитета по информационной политике.

Комитет 21 декабря одобрил ряд новых поправок в законопроект № 223849-7 2018 года. В частности, поправки обяжут соцсети с февраля 2021 года мониторить контент пользователей на предмет наличия в нем информации, запрещенной к распространению в России, и блокировать запрещенное в течение суток. Если у администраторов будут возникать сомнения относительно допустимости того или иного контента, она должна будет временно его блокировать и просить у Роскомнадзора разъяснений.

Перечисленный в законопроекте список запрещенной информации включает детскую порнографию, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях, информацию в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству", официальным государственным символам России, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России".

"Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать (призываем соцсети его блокировать - ИФ). Дальше это будет на совести, собственно, социальной сети, и тех решений, которые они будут применять, - сказал Боярский, один из авторов законопроекта. - Мы прекрасно понимаем, что вычистить всю ненормативную лексику из комментариев или каких-то сообществ на сегодняшний день не представляется возможным. Никаких санкций мы не вводим за неисполнение этого требования".

Председатель комитета Александр Хинштейн напомнил, что в России "употребление ненормативной лексики на сегодняшний день является действием, образующим состав административного правонарушения". Он добавил, что вопрос, почему музыканту Сергею Шнурову "не предъявляются претензии в этой связи - вопрос не к законодательству, а вопрос к правоприменению".

Предполагается, что Госдума может рассмотреть законпроект уже со включенными в него поправками во втором чтении 22 декабря.