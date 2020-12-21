В Думе объяснили, какой телеграм-канал будет считаться соцсетью

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ресурсы, которые до сих пор назывались соцсетями в отсутствие юридического термина, то есть, Facebook, Twitter, "Одноклассники", "Вконтакте", TikTok" будут считаться соцсетями по определению, когда будет принят соответствующий закон об их регулировании. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Телеграм-каналы будут считаться соцсетями, если в них будет включена возможность комментировать, добавил он.

"Соцсетью будет считаться ресурс, если у него есть более 500 000 в сутки просмотров, причём на протяжении длительного времени - то есть, если в один день 500 000, а в другой 350, то нет", - сказал он и добавил, что ресурс должен предусматривать обратную связь: "возможность для людей комментировать, что-то писать в ответ".

По его словам, "как только в телеграм-канале или в любом другом мессенджере появится возможность комментариев и доступ неограниченного круга лиц, то он превратится в соцсеть".

"Мы понимаем, что, допустим, паблик в WhatsApp не является социальной сетью, потому что у нее есть ограничения по численности, и в эту группу добавляются только определенные пользователи, а в социальных сетях неопределённый круг может быть", - сказал Хинштейн.

Думский комитет по информационной политике, который Хинштейн возглавляет, 21 декабря одобрил ряд поправок в законопроект №223849-7 2017 года о регулировании соцсетей.

С учетом новых поправок, законопроект введет в законодательство понятие социальной сети. Роскомнадзор будет вести реестр соцсетей и получать информацию об их владельцах. Ведомство сначала определит провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение социальной сети в интернете. После этого Роскомнадзор направит им электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца социальной сети. У провайдера будет три дня на предоставление этих данных.

После этого Роскомнадзор уведомит владельца соцсети о включении его информационного ресурса в реестр социальных сетей.

Закон обяжет администрацию соцсетей мониторить контент пользователей на предмет наличия запрещенной в России информации и блокировать такой контент. На блокировку будет отводиться 24 часа.

В законопроекте также есть перечень запрещенной к распространению информации - от детской порнографии и пропаганды наркотиков, до информации в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России. Один из авторов законопроекта Сергей Боярский уточнил, что мат запрещать или искоренять депутаты на собирались, соцсетям дадут рекомендацию его блокировать, но не более.

Соцсетью, согласно одобренной поправке, признается интернет-ресурс, "который предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ, других языках народов РФ, на котором может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ и доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ".

Во втором чтении законопроект и внесенные в него поправки могут быть рассмотрены 22 декабря. Если закон будет принят, он вступит в силу 1 февраля 2021 года.