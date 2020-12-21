Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Депутаты обяжут соцсети мониторить контент с февраля

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Думский комитет по информационной политике одобрил поправку к законопроекту о соцсетях, которая обяжет соцсети с посещаемостью более 500 тыс. пользователей в сутки с 1 февраля 2021 года мониторить контент и блокировать информацию, запрещенную в России.

На заседании комитета поправки представил их соавтор, первый зампредседателя комитета Сергей Боярский.

Поправки предложены в законопроект № 223849-7, который прошел в 2018 году I чтение и с тех пор оставался без движения. Инициатива вводит в законодательство понятие "социальная сеть" и создание реестра соцсетей. В первой версии соцсетью (публичной сетью) предлагалось признавать ресурс с аудиторией 100 тыс. пользователей в сутки. Ко II чтению комитет предлагает увеличить этот порог до 500 тыс.

Перечисленный в законопроекте список запрещенной информации включает детскую порнографию, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях, информацию в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству", официальным государственным символам России, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России".

"Мы считаем необходимым сделать достаточно однозначным политический посыл, чтобы социальная сеть сама занималась мониторингом контента противоправного, перечень которого мы подробно описываем в теле нашего закона, и принимала незамедлительные действия по ограничению доступа к нему", - сказал Боярский.

По его словам, соцсети будут давать 24 часа на решение о блокировке запрещенного контента, в том числе по жалобам пользователей. Если у администрации ресурса возникнут вопросы насчет того или иного сообщения или видео ("потому что запрещенный контент запрещенному контенту рознь"), соцсеть сможет временно заблокировать его и обратиться в Роскомнадзор за разъяснениями, добавил депутат. Роскомнадзор должен будет дать компании ответ в течение трех дней даст ответ. После этого контент либо заблокируют окончательно, либо разблокируют.

С учетом предложенных поправок предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 февраля 2021 года, уточнил Боярский. Госдума может принять законопроект во II чтении 22 декабря, следует из повестки заседания Совета Госдумы.

Госдума Сергей Боярский Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

РФПИ назвал "Спутник V" высокоэффективным против новой мутации COVID

РФПИ назвал "Спутник V" высокоэффективным против новой мутации COVID
Пандемия коронавируса

В Кремле не стали отвечать на вопрос об авиасообщении с Британией

Пандемия коронавируса

В РАН заверили в эффективности имеющихся вакцин против нового штамма COVID

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Умер один из создателей "Ну, погоди!" писатель Александр Курляндский

Умер один из создателей "Ну, погоди!" писатель Александр Курляндский
Пандемия коронавируса

Россиян 60+ начнут прививать от коронавируса с 2021 года

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. заболевших коронавирусом

Россия нарастила выпуск сельхозтехники в 2020 году на 30%

Пандемия коронавируса

Клубу Pravda в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Sunsay

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');