Депутаты обяжут соцсети мониторить контент с февраля

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Думский комитет по информационной политике одобрил поправку к законопроекту о соцсетях, которая обяжет соцсети с посещаемостью более 500 тыс. пользователей в сутки с 1 февраля 2021 года мониторить контент и блокировать информацию, запрещенную в России.

На заседании комитета поправки представил их соавтор, первый зампредседателя комитета Сергей Боярский.

Поправки предложены в законопроект № 223849-7, который прошел в 2018 году I чтение и с тех пор оставался без движения. Инициатива вводит в законодательство понятие "социальная сеть" и создание реестра соцсетей. В первой версии соцсетью (публичной сетью) предлагалось признавать ресурс с аудиторией 100 тыс. пользователей в сутки. Ко II чтению комитет предлагает увеличить этот порог до 500 тыс.

Перечисленный в законопроекте список запрещенной информации включает детскую порнографию, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях, информацию в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству", официальным государственным символам России, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России".

"Мы считаем необходимым сделать достаточно однозначным политический посыл, чтобы социальная сеть сама занималась мониторингом контента противоправного, перечень которого мы подробно описываем в теле нашего закона, и принимала незамедлительные действия по ограничению доступа к нему", - сказал Боярский.

По его словам, соцсети будут давать 24 часа на решение о блокировке запрещенного контента, в том числе по жалобам пользователей. Если у администрации ресурса возникнут вопросы насчет того или иного сообщения или видео ("потому что запрещенный контент запрещенному контенту рознь"), соцсеть сможет временно заблокировать его и обратиться в Роскомнадзор за разъяснениями, добавил депутат. Роскомнадзор должен будет дать компании ответ в течение трех дней даст ответ. После этого контент либо заблокируют окончательно, либо разблокируют.

С учетом предложенных поправок предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 февраля 2021 года, уточнил Боярский. Госдума может принять законопроект во II чтении 22 декабря, следует из повестки заседания Совета Госдумы.