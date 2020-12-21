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"Спутник V" и вакцину AstraZeneca назвали легко совместимыми

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Клинические испытания совместного применения вакцин "Спутник V" и компании AstraZeneca не потребуют больших затрат времени и средств, оба препарата являются легко совместимыми, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Уже фактически сейчас начинаются клинические испытания, они не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени", - сказал Гинцбург в понедельник на видеоконференции с президентом РФ, AstraZeneca и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

По его словам, это связано с тем, что технологические платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы. Это позволит начать производство и распространение препарата не только в странах-производителях вакцинных препаратов, но и в тех государствах, которые самостоятельно не смогли разработать вакцины, что позволит охватить прививками от COVID-19 большое количество людей, отметил ученый.

Гинцбург сообщил, что комбинация двух вакцин должна усилить эффективность прививки и создать большую защиту.

Ранее в понедельник стало известно, что центр имени Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве и намерениях в области профилактики коронавируса.

Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург Спутник V Коронавирус

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