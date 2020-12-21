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Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве
Фото: Reuters

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Центр Гамалеи и AstraZeneca в понедельник подписали меморандум о намерениях в области профилактики коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин в ситуационном центре Кремля совсем скоро начнет видеоконференцию. Приурочена она будет к достаточно важному событию: к подписанию меморандума о намерениях между НИЦЭМ имени Гамалеи и компанией AstraZeneca. Речь идет о сотрудничестве и о намерениях в области профилактики коронавирусной инфекции. Участвуют также и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - ИФ), при поддержке которого этот процесс осуществляется, и наша компания "Р-Фарм", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, планируются выступления руководства Центра Гамалеи, РФПИ, AstraZeneca, а также президента РФ. Песков отметил, что в данном случае речь идет о том, что "два топовых производителя вступают во взаимодействие с тем, чтобы значительно повысить и разнообразить возможности вакцины" от COVID-19.

Ранее в декабре AstraZeneca объявила, что намерена провести клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V".

В сообщении компании подчеркивалось, что будут проведены исследования по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и вакцины "Спутник V" (разработана российским центром имени Гамалеи).

Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Центр имени Гамалеи Дмитрий Песков Коронавирус

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