Уголовное дело возбудили в связи с избиением водителя "фургаломобиля"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с избиением во Владивостоке водителя "фургаломобиля" Ростислава Смоленского, сообщил "Интерфаксу" защитник Дмитрий Зубарев.

В ноябре Смоленского задержали полицейские за использование автоосвежителя воздуха с экстремистской символикой, он был привлечен к административной ответственности.

"О возбуждении дела сообщается в ответе прокуратуры Приморского края на мое обращение. В документе говорится, что 16 ноября в следственный отдел по Фрунзенскому району СУ СКР по Приморскому краю от адвоката поступило заявление о задержании Смоленского и причинении ему телесных повреждений со стороны сотрудников полиции", - сказал Зубарев.

По результатам процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) по факту причинения Смоленскому телесных повреждений полицейским, личность которого не установлена, добавил адвокат.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от следственных органов.

"Теперь необходимо дожидаться или добиваться, чтобы Ростислав был признан потерпевшим по данному делу, что наделило бы его процессуальными правами, позволяющими добиваться эффективного расследования, установления виновных лиц и доведения дела до суда", - добавил Зубарев.

В ответе прокуратуры также сообщается, что ход и результаты расследования этого уголовного дела поставлены надзорным ведомством на контроль.

Задержание водителя "фургаломобиля"

Как сообщалось, 10 ноября полиция во Владивостоке по подозрению в использовании в "фургаломобиле" ароматизатора с запрещенной символикой задержала Смоленского, который участвовал в сборе подписей в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Суд назначил водителю 10 суток административного ареста за публичную демонстрацию символики, пропаганда которой запрещена в РФ. Смоленский тогда сообщил, что в отделе полиции, где он находился в ожидании суда, его избивали "за испорченный праздник" (10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел РФ - ИФ).

Дело Фургала

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля Фургал был отрешен от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.