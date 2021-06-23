Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Европейский суд по правам человека направлена жалоба, в которой заявители просят признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство, а также настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела по факту крушения в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в 2016 году, сообщил "Интерфаксу" адвокат истцов Игорь Трунов.

"В интересах 70 родственников погибших подана жалоба, в которой мы считаем, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека", - сказал адвокат.

По его словам, в жалобе истцы также указывают, что считают необоснованным прекращение уголовного дела по авиакатастрофе.

"Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены", - отметил Трунов.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

Мещанский суд Москвы ранее отказал 81 родственнику жертв катастрофы в удовлетворении исковых требований к страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и министерству обороны РФ.

Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2 млрд рублей в связи с недоплаченным страховым возмещением, причинением материального и морального вреда, однако Мещанский суд не нашел оснований для удовлетворения требований заявителей.

В декабре 2019 года адвокат Трунов сообщил, что уголовное дело, возбужденное по факту крушения самолета Минобороны, прекращено за отсутствием состава преступления.