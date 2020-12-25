Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 79 368 142+663 708

Суд не утвердил мировое соглашение между "Открытием" и Гуцериевым

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы на заседании в пятницу не утвердил мировое соглашение между банком "Открытие" и Михаилом Гуцериевым по иску на 85,4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд не может завершить предварительное судебное заседание, поскольку ответчики не представили и не раскрыли свою позицию. "Судом принимаются к рассмотрению все данные заявления", которые поданы к соглашению о заключении мирового соглашения, вопрос об утверждении данного соглашения будет решаться позднее "после завершения предварительного судебного заседания и назначения дела к судебному разбирательству", заявила судья.

Предварительное судебное заседание перенесено на 29 января 2021 года.

Иск ЦБ к Гуцериеву

Иск от лица Центрального банка к бывшим бенефициарам, членам совета директоров и топ-менеджерам Бинбанка - Михаилу Гуцериеву, Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Константину Калагину, Петру Морсину и Кириллу Любенцову - о взыскании с них убытков в пользу банка "ФК Открытие" был подан в Арбитражный суд Москвы 22 сентября.

ЦБ РФ в суде просит возместить убытки, понесенные в результате санации Бинбанка. В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились к регулятору с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. В рамках санации регулятор докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ РФ банку - "Открытие".

Банк "Открытие" и Гуцериев 23 сентября договорились о заключении мировой, после чего банк подал в суд заявление об утверждении мирового соглашения, но его суть не разглашалась. Сумма мирового соглашения составит 14,2 млрд рублей и будет выплачиваться в рассрочку, заявил на заседании в пятницу, 25 декабря, юрист "Открытия". После утверждения соглашения банк планирует уточнить сумму взыскания по иску, чтобы взыскивать ее солидарно с оставшихся пяти ответчиков, сообщил в суде представитель банка.

Вопрос об утверждении мирового соглашения уже рассматривался в суде 22 декабря, однако судья объявила перерыв в заседании, поскольку стороны не представили дополнительные оригиналы соглашения.

Москва Открытие Михаил Гуцериев ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

"Газпром" определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "практически на уровне 2020"

Цены на бензин в России с начала года выросли на 2,4%

Итоги года: 2020

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор
Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Итоги года: 2020

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"

"Интерфакс" объединяет все сервисы для участников рынка закупок под брендом "Маркер"

Qiwi собрался стать единым центром учета ставок букмекерских контор

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');