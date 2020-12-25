Суд не утвердил мировое соглашение между "Открытием" и Гуцериевым

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы на заседании в пятницу не утвердил мировое соглашение между банком "Открытие" и Михаилом Гуцериевым по иску на 85,4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд не может завершить предварительное судебное заседание, поскольку ответчики не представили и не раскрыли свою позицию. "Судом принимаются к рассмотрению все данные заявления", которые поданы к соглашению о заключении мирового соглашения, вопрос об утверждении данного соглашения будет решаться позднее "после завершения предварительного судебного заседания и назначения дела к судебному разбирательству", заявила судья.

Предварительное судебное заседание перенесено на 29 января 2021 года.

Иск ЦБ к Гуцериеву

Иск от лица Центрального банка к бывшим бенефициарам, членам совета директоров и топ-менеджерам Бинбанка - Михаилу Гуцериеву, Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Константину Калагину, Петру Морсину и Кириллу Любенцову - о взыскании с них убытков в пользу банка "ФК Открытие" был подан в Арбитражный суд Москвы 22 сентября.

ЦБ РФ в суде просит возместить убытки, понесенные в результате санации Бинбанка. В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились к регулятору с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. В рамках санации регулятор докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ РФ банку - "Открытие".

Банк "Открытие" и Гуцериев 23 сентября договорились о заключении мировой, после чего банк подал в суд заявление об утверждении мирового соглашения, но его суть не разглашалась. Сумма мирового соглашения составит 14,2 млрд рублей и будет выплачиваться в рассрочку, заявил на заседании в пятницу, 25 декабря, юрист "Открытия". После утверждения соглашения банк планирует уточнить сумму взыскания по иску, чтобы взыскивать ее солидарно с оставшихся пяти ответчиков, сообщил в суде представитель банка.

Вопрос об утверждении мирового соглашения уже рассматривался в суде 22 декабря, однако судья объявила перерыв в заседании, поскольку стороны не представили дополнительные оригиналы соглашения.