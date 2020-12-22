Суд разрешил участнику "Дома-2" с Украины въехать в РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга удовлетворил иск гражданина Украины Игоря Русанова, участвовавшего в телешоу "Дом-2" и женившегося на девушке из этого проекта, к региональному ГУ МВД по поводу запрета на въезд в РФ, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Решение ведомства от 18 мая 2019 года о запрете въезда Русанова в Россию признано незаконным.

По информации пресс-службы, о невозможности попасть в РФ Русанов узнал 1 сентября 2020 года непосредственно при пересечении границы. Мужчина через суд потребовал отменить запрет, поскольку он с 2000 года живет в России, свободно владеет русским языком и не угрожает безопасности страны, а также исправно платит налоги, владея долей в уставном капитале ООО "Кафе на Грибоедова" в Петербурге.

Кроме того, будучи участником телепроекта "Дом-2. Построй свою любовь", в феврале 2020 года Русанов на Сейшельских Островах зарегистрировал брак с гражданкой России Юлией Щегловой, и они твердо намерены жить вместе в России.