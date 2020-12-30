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ТНТ объяснил причину отказа от "Дома-2"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Телеканалу ТНТ пришлось отказаться от реалити-шоу "Дом-2" в связи с убыточностью проекта, сообщил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

"Спорное заявление, что зрителем этой оставалось молодое поколение. Дело в том, что проекту "Дом-2" исполнилось более 15 лет. И безусловно, предельно популярный в начале, да и в середине и на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным",- сказал Жаров в эфире "России 24" (ВГТРК) во вторник.

По его словам, "проект достаточно дорогой и он начал приносить телеканалу убытки".

"Попытки изменить что-то внутри формата не привели к успеху",- констатировал Жаров.

Он подчеркнул, что "это было решение руководства телеканала - отказаться от данного реалити-шоу". "Мы его поддержали, потому что чётко видели, сколько мы денег на нем теряем",- сказал глава ГПМ.

Ранее телеканал ТНТ сообщил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое шло 16 лет, финальный выпуск программы выйдет 30 декабря. Директор ТНТ Роман Петренко сообщил, что слот телепроекта "Дом-2" в 23:00 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

ТНТ Дом-2

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