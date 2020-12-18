Телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Телеканал ТНТ сообщил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое шло 16 лет, финальный выпуск программы выйдет 30 декабря.

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ", - говорится в сообщении пресс-службы канала.

На телеканале сообщили, что "большой двухчасовой финал шоу" выйдет на ТНТ 30 декабря, а подробности будут озвучены в эфире "Дом-2" 23 декабря.

Директор ТНТ Роман Петренко сообщил, что слот телепроекта "Дом-2" в 23:00 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

Проект появился на ТНТ в 2004 году и стал одним из самых резонансных на телевидении. Реалити-шоу подвергалось критике за слишком откровенные сцены, нецензурную лексику и насилие. Его неоднократно пытались закрыть через суд. В 2009 году Пресненский суд запретил дневной эфир передачи. В "Доме 2" начала телевизионную карьеру Ксения Собчак, которая до 2012 года была ведущей шоу.

Как утверждают на ТНТ, проект почти 10 лет оставался одной из самых рейтинговых передач страны для аудитории от 14 до 44 лет. "Пока в публичном пространстве шли дебаты о моральности и допустимости непривычного зрелища, зрительский интерес только рос. Проект пережил многочисленные судебные иски, и в итоге стал новой нормой", - отмечается в сообщении.

За время существования реалити-шоу в нем приняли участие несколько тысяч участников со всего мира, было сыграно около 30 свадеб, а на свет появилось 14 детей, говорится в релизе.

"Все в мире конечно. Мы с сожалением и ностальгией провожаем "Дом-2", - заявил Петренко, слова которого приводятся в сообщении.

Он пояснил, что за 16 лет с момента запуска "Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось. "Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ. (...) Это две вещи - (...) сериалы и юмор. Все остальное должно уйти", - заявил директор телеканала.