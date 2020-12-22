Главный нарколог разрешил на Новый год пить сухое вино раз в час

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Главный нарколог России Евгений Брюн посоветовал в новогоднюю ночь пить как можно меньше: достаточно бокала шампанского в полночь и затем бокала сухого вина раз в час.

"Единственный способ избежать неблагоприятных последствий - пить как можно меньше и удерживать как можно большие промежутки времени между бокалами. Бокал в Новый год - ритуал, но не повод для пьянки", - сказал Брюн на пресс-конференции.

Он отметил, что "если отмечать Новый год вместе со всей страной, с Камчатки начиная, то до Гринвича человек просто не доживет: должны быть внутренние запреты, ответственность перед своим здоровьем".

Также нарколог посоветовал не совмещать алкоголь со сладким и газированными напитками, поскольку при употреблении сахаров "продукты полураспада алкоголя дольше задерживаются в организме, а газированные напитки увеличивают всасываемость, может быть эффект катастрофический, с нарастанием алкогольного опьянения".

"Многие прибегают к тому, что кто-то ест до, картофель, масло - вы не будете пьянеть, но вы захотите испытать опьянение, будете добавлять и добавлять алкоголь, и он пробьет эту защиту, тоже с негативными последствиями", - отметил Брюн.

Он посоветовал также "оберегать детей" от вида радостных пьяных родителей, чтобы не приучать их к такому образу жизни, не сидеть за столом долго: обездвиженность усиливает опьянение, больше двигаться, петь, танцевать, пойти на улицу, поиграть в снежки".

Наконец Брюн крайне не рекомендует похмеляться алкоголем и не ходить утром в баню, а также напомнил, что спиртное не лечит депрессию, не сжигает жиры, не улучшает состояние здоровья.

В свою очередь главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что "диетологи не будут ничего запрещать есть, это важная часть удовольствия, праздника".

Но при этом нужно ограничить потребление соли, сахара, жирных соусов (кетчупа, майонеза), разнообразить стол полезными продуктами: бобовыми, крупами, а от большого количества экзотических продуктов лучше воздержаться, чтобы не вызвать аллергическую реакцию. Перед застольем лучше поесть, не садиться за стол голодным: избыточное питание в ночные часы не очень хорошо может сказаться на здоровье.