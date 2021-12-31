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В Минздраве РФ не советуют совмещать алкоголь со сладостями и газировкой

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн напомнил, что во время празднования Нового года не следует совмещать алкоголь с газировкой и сладостями, а смягчить действие спиртного поможет картофельное пюре.

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"Призываю вас, дорогие друзья, относиться к празднику встречи Нового года как к карнавалу. Не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, так как "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме", - приводит слова Брюна пресс-служба Минздрава РФ.

По словам нарколога, относительно безопасным для организма является сухое белое вино, и пара бокалов, наполовину разбавленных водой, не должны нанести серьезного вреда взрослому человеку.

"Самой лучшей закуской для алкогольных напитков является картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом, и алкоголь медленно всасывается в кровь", - напомнил Брюн.

"Также не стоит забывать о морально-нравственном аспекте: как правило, за новогодним столом бывают дети, и им не следует видеть нетрезвых родителей", - добавил специалист.

Минздрав РФ Евгений Брюн

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