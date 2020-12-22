Дума приняла в I чтении законопроект о лишении свободы за блокировку улиц

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в России вводится уголовная ответственность в виде одного года лишения свободы за блокировку движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов даже в случае, если это не привело к тяжким последствиям.

Документ (1076382-7) предусматривает такое максимальное наказание в случае, если блокирование объектов транспортной инфраструктуры, помехи движению машин или пешеходов, повреждение транспортного оборудования было умышленным и создало угрозу жизни, здоровью людей или угрозу повреждения имущества.

В случае, если вред здоровью был легким, максимальной санкцией предлагается два года лишения свободы. За вред средней тяжести - три года. За тяжкий вред здоровью или крупный ущерб имуществу - четыре года. Если действия привели к смерти одного человека - до восьми лет, к двум и более жертвам - до 10 лет. Крупным ущербом считается ущерб, сумма которого превышает 1 млн рублей.

При этом суду предлагается, помимо лишения свободы, дать возможность назначать и другие виды наказаний - в том числе штрафы до 300-700 тыс. рублей в зависимости от тяжести последствий, а также обязательные или принудительные работы (если деяние не привело к смерти человека). Такие поправки предлагается внести в статью 267 Уголовного кодекса РФ.

В действующей редакции эта статья предусматривает ответственность только в случае, если блокировка (или разрушение средств связи, транспортных средств, путей сообщения или транспортного оборудования) фактически привела к причинению тяжкого вреда здоровью человека или к крупному ущербу (более 1 млн рублей). За смерть человека, согласно этой статье, максимальная санкция составляет восемь лет лишения свободы, за смерть двух и более лиц - на срок до 10 лет.

Автором законопроекта является депутат Дмитрий Вяткин. Парламентарий внес в Госдуму за осеннюю сессию целый ряд резонансных законопроектов, в их числе законопроект о лишении свободы за распространение клеветы в интернете, инициатива об ужесточении требований к проведению митингов, шествий и демонстраций и о жестком контроле за их финансированием (с введением штрафов), а также о запрете журналистам непосредственно участвовать в массовых акциях.