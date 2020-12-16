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Законопроект о лишении свободы за блокировку улиц внесен в Госдуму

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, который вводит наказание в виде года лишения свободы за блокировку движения транспорта на дорогах, трассах и улицах городов.

Документ (1076382-7) предусматривает такое максимальное наказание в случае, если блокирование объектов транспортной инфраструктуры, помехи движению машин или пешеходов и повреждение транспортного оборудования было умышленным и угрожало жизни или здоровью людей или создало угрозу уничтожения или повреждения имущества.

В случае, если вред здоровью был легким, это предлагается наказывать лишением свободы на срок до двух лет, за вред средней тяжести - до трех лет. За тяжкий вред здоровью или крупный ущерб имуществу предлагается ввести наказание до четырех лет лишения свободы. Если действия привели к смерти одного человека, виновному будет грозить до восьми лет, если жертв было две или больше - до 10 лет. Крупным ущербом считается ущерб, сумма которого превышает 1 млн рублей.

Поправки вносятся в статью 267 Уголовного кодекса РФ. Сейчас эта статья предусматривает ответственность только в случае, если блокировка (или разрушение средств связи, транспортных средств, путей сообщения или транспортного оборудования) фактически привела к причинению тяжкого вреда здоровью человека или к крупному ущербу (более 1 млн рублей). За смерть человека этой статьей максимальная санкция составляет восемь лет лишения свободы, за смерть двух и более лиц - на срок до 10 лет.

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