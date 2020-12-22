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Поправки о реальном сроке за клевету в интернете прошли первое чтение

За клевету на нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, будет грозить до двух лет колонии

Поправки о реальном сроке за клевету в интернете прошли первое чтение
Здание Государственной думы РФ
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернет и других открытых источниках. Это поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса.

Такой же срок они предусматривают за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

Законопроект также предусматривает расширение видов наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. До сих пор за клевету полагались штрафы или обязательные работы, тогда как новые поправки вводят, помимо реального лишения свободы, принудительные работы и арест.

Автор поправок депутат Дмитрий Вяткин ранее рассказывал, что положения законопроекта будут распространяться и на блогеров, и на авторов телеграмм-каналов.

"Телеграмм-каналы - это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность ввести каналы. Есть Живой Журнал. Это все не попадает под определение СМИ, но это все публичное распространение информации", - сказал Вяткин.

Депутат считает, что "уголовная ответственность должна быть в этом случае сдерживающим фактором". Сразу лишать свободы за клевету необязательно, допускает он, "но даже сам факт угрозы такого наказания может кое-кого отрезвить".

Вяткин напомнил, что "аудитория традиционных СМИ намного уступает аудитории различных блогов и каналов", но вместе с тем, "если у нас есть ответственность за клевету в СМИ, то за клевету в интернете нет".

Госдума Дмитрий Вяткин

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