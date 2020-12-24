Дума одобрила крупные штрафы за нарушения при финансировании митингов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения порядка финансирования митингов и демонстраций.

Законопроект № 1060689-7 вносит поправки в статью 20.2 КоАП, в которой прописаны штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовой акции. Когда закон вступит в силу, за нарушение правил сбора и траты денег на организацию акции может быть назначен штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. То же правонарушение для должностных лиц предлагается наказывать штрафом от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц - от 70 000 до 200 000 рублей.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, предлагается назначить штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей (от 50 000 до 100 000 рублей для юридических лиц).

Правила финансирования митингов

23 декабря Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон № 1057230-7 о правилах финансирования массовых акций. Законопроект о штрафах коснется нарушителей этого закона. Автором обоих проектов стал депутат Дмитирй Вяткин.

Новые правила предполагают, что организаторы акции с предполагаемым участием от 500 человек, должны получать деньги на ее проведение только в безналичном порядке на банковский счет. Счет должен быть открыт в российском банке, а его номер следует указать в уведомлении к властям о проведении митинга или шествия. Из закона следует, что жертвователи должны указывать свои личные данные.

Использование для организации публичных мероприятий иных банковских счетов и наличных запрещено, говорится в законопроекте.

После акции ее организатор обязан в течение десяти дней возвратить жертвователям неизрасходованные средства, пропорционально их вложениям, предусматривает документ.

Организаторам запрещено получать средства от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, граждан России моложе 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег.

Все жертвователи должны будут указать подробные данные о себе при переводе: граждане - номер паспорта, а юрлица - ИНН и дату регистрации. После мероприятия организатору нужно будет отчитаться о расходовании средств на массовую акцию тому органу исполнительной власти, который согласовал ее проведение.

Поправки о штрафах за неповиновение силовикам

Также 24 декабря Дума приняла в первом чтении законопроект № 1060689-7, который увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам органов правопорядка, в том числе в ходе массовых акций. Изменения предлагается внести в ст. 19.3 КоАП, которая регулирует административные санкции за неповиновение законным распоряжениям или требованиям представителей власти.

Максимальная санкция, согласно законодательной инициативе, останется прежней - 15 суток ареста. Тем не менее, сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается с текущих 500-1000 рублей до 2000-4000 рублей, также добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Также предлагается увеличить штрафы за неповиновение другим силовикам - сотрудникам ФСБ (до 4000 рублей на физических и до 70 000 для юридических лиц) и сотрудникам органов государственной охраны (до 4000 рублей для физических и до 40 000 для юридических лиц).

Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны, если оно совершено во время массового мероприятия, предлагается наказывать штрафом от 10 000 до 20 000 рублей (сейчас - до 5000 рублей), при этом штрафы для юридических лиц по этой статье планируется поднять до 70 000 - 200 000 рублей (сейчас - 50-100 000 рублей). При этом в качестве санкции сохраняется арест сроком до 30 суток, и добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.