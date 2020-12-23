Памфилова допустила, что многодневное голосование переживет пандемию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Процедура многодневного голосования на выборах в России может сохраниться после пандемии коронавируса, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я так полагаю, что даже если не будет пандемии, если будет такой запрос общества, (многодневное голосование) может прижиться", - сказала она на пресс-конференции.

Глава ЦИК напомнила, что при всех способах голосования должен быть обеспечен общественный контроль, видеонаблюдение и присутствие наблюдателей от всех политических партий. Впервые многодневное голосование в России применили при голосовании о поправках к Конституции летом 2020 года. Затем эту возможность применили в единый день голосования в сентябре.

"Единый день голосования остается в сентябре в обозримой перспективе", - сказала также Памфилова.

Председатель ЦИК обсуждала с президентом Владимиром Путиным проблему совмещения многодневного голосования с учебой в школах, где обычно оборудуют избирательные участки. Предлагались возможности перенести единый день голосования на школьные каникулы, вводить в сентябре для школьников дополнительные выходные. На выборах, которые пройдут до июня 2021 года, ЦИК рекомендовал в ручном режиме разносить голосование на дому и на участках в разные дни и часы, чтобы не мешать учебе.

"Я полагаю, что в скором времени мы встретимся с министром образования и со всеми заинтересованными ведомствами, чтобы посмотреть, каким образом с минимальными потерями для всех можно это решить. Скорее всего, будут какие-то гибкие предложения высказаны. Проблема есть, поручение президента есть. Я надеюсь, мы найдем компромисс", - сказала Памфилова.