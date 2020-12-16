ЦИК разрешил до июня проводить многодневное голосование в регионах

Один член комиссии проголосовал против, но "за" были 14

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком принял временное положение, которое позволяет избиркомам до 30 мая 2021 года своим решением проводить голосование на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более чем три дня. Положение поддержали 14 членов комиссии, один был против.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, проект постановления подготовили, в том числе, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность избирателей в регионах. Она напомнила, что в стране выборы проходят каждую неделю.

В проекте порядка проведения голосования на выборах в период до 30 мая 2021 года ЦИК зафиксировал основные формы голосования - в помещении для голосования и вне его, на дому.

"При этом соответствующая комиссия вправе предусмотреть, что в дни, предшествующие последнему дню голосования, в первой половине дня проводится голосование на дому, а во второй - голосование в помещении. Эта же комиссия должна определить конкретное время голосования для каждой из указанных форм", - сказала Памфилова.

По ее словам, так появится возможность учесть режим работы организаций, в помещении которой организуется голосование, в первую очередь, это школы. Она напомнила, что обсуждала с президентом Владимиром Путиным проблему проведения многодневного голосования в работающих школах.

Пока единого порядка организации голосования в школах нет во всех регионах, предлагается такой график составлять в ручном режиме, чтобы не ущемлять образовательный процесс, добавила глава ЦИК.

Временное положение будет доработано с учетом опыта работы организаторов выборов и после консультаций с экспертами, заключила она.

Ранее на заседании 16 декабря ЦИК выдал регионам рекомендацию до 30 мая не проводить голосование на придомовых территориях. Памфилова объяснила, что и без этого у комиссий достаточно возможностей обеспечить безопасность избирателей.