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ЦИК решил не выводить избирательные участки из школ в сентябре

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - К единому дню голосования в сентябре 2021 года Центризбирком не планирует переносить избирательные участки из зданий школ, это невозможно, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Я эту тему с президентом обсуждала по поводу того, что есть проблема разведения учебного процесса с проведением выборов. У нас половина участков в школах находится. Есть поручение президента, мы пока с Минпросвещения очень тяжело работаем над соглашением, что можно сделать с минимальными затратами", - сказала она на встрече с политологами.

"Нет адекватной замены, нет такого количества, масштабов, затраты огромные и прочее. Исходим из того, что 46 тыс. участков у нас находится в общеобразовательных учреждениях и их там придется оставить", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что ЦИК готовит предложения для законодателей, которые позволят проводить многодневные выборы в сентябре без помех для учебного процесса.

Еще до выборов в сентябре 2020 года Памфилова предложила перенести единый день голосования так, чтобы он выпадал на школьные каникулы, например, на апрель. Проблема разнесения учебы и выборов стала актуальной после введения многодневного голосования. На выборах, которые пройдут до июня 2021 года, ЦИК рекомендовал в ручном режиме разносить голосование на дому и на участках в разные дни и часы, чтобы не мешать учебе.

Кроме того, звучали предложения устроить в сентябре для школьников каникулы на время выборов, по возмоности разводить школьников и избирателей за счет дистанционной учебы, экскурсий или занятий на воздухе, устраивать голосование в отделениях "Почты России".

В ноябре Памфилова обсуждала проблему с президентом Владимиром Путиным.

Центризбирком Элла Памфилова Госдума Минпросвещения

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