Политическая активистка из Астрахани получила 14 лет за убийство сына

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Астраханский областной суд признал известного в регионе политического деятеля Галину Морозову виновной в убийстве 12-летнего сына, сообщила в среду "Интерфаксу" представитель облпрокуратуры Юлия Свитина.

"Морозова признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказала Свитина.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай сообщил агентству, что 6 марта этого года обвиняемая сообщила в правоохранительные органы об исчезновении ее сына, который 4 марта ушел из дома в школу и не вернулся. Сначала мать всячески пыталась запутать следствие рассказами о том, что ее ребенка неоднократно видели около дома. Кроме того, она опознавала сына на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь создать видимость, что он еще жив.

19 июня залитое бетоном тело ребенка обнаружили под полом пустующего дома его бабушки. Строение располагается в одном дворе с домом старшего сына обвиняемой. По версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Из-за этого возникла ссора с матерью. Установлено, что она дождалась момента, когда сын уснет, один раз ударила его по голове острой частью пластиковой кисточки, а потом несколько раз гантелью. От полученных травм мальчик скончался.

Чтобы скрыть преступление, женщина перевезла тело ребенка в пустующий дом своей матери. Она признала вину и указала на место, куда бросила орудие преступления. На дне реки обнаружен пакет, в котором была металлическая гантель, а также мобильный телефон ее сына.

Мать ребенка - общественный деятель, ранее входила в совет регионального отделения "Справедливой России". Морозова возглавляла общественную организацию "Совет ветеранов Астраханской области", дважды баллотировалась в депутаты думы региона, в 2019 году заявляла о намерении баллотироваться на пост губернатора региона.