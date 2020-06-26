Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Следствие предъявило 56-летней жительнице Астрахани обвинение в убийстве ее 12-летнего сына, сообщает в пятницу управление СКР по региону.

По версии следствия, 4 марта мальчик ушел из дома и вернулся только под утро, между ним и матерью возникла ссора. Женщина дождалась, пока сын заснет, и нанесла ему удар в голову острой частью пластиковой кисточки и еще несколько - гантелью. От этих травм, как сообщает следствие, мальчик умер на месте.

Женщина отвезла тело ребенка во двор пустующего дома своего старшего сына в Советском районе Астрахани и спрятала его в погребе, залив бетоном.

По данным управления, астраханка признала вину и показала, куда выбросила орудие преступления. На дне реки был найден пакет, в котором находилась металлическая гантель и мобильный телефон ее сына.

Женщина арестована на два месяца, по уголовному делу назначены судебные экспертизы.

Со ссылкой на информированный источник сообщалось, что мать ребенка - общественный деятель, ранее она входила в совет регионального отделения "Справедливой России". Этот факт позже подтвердил в фейсбуке лидер регионального отделения партии Олег Шеин, уточнив, что подозреваемая в убийстве год назад "с грохотом разорвала отношения со "Справедливой Россией".

Она возглавляла общественную организацию "Совет ветеранов Астраханской области", дважды баллотировалась в депутаты думы региона, в 2019 году заявляла о намерении баллотироваться на пост губернатора Астраханской области.