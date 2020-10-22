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В Астрахани предстанет перед судом общественница, замуровавшая сына в бетон

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу жительницы Астрахани, обвиняемой в убийстве 12-летнего сына, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве региона.

Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

"По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемая, будучи дома с сыном, дождавшись, когда он уснет, заостренным концом пластиковой кисти для покраски волос и металлической гантелью несколько раз ударила его по голове", - сказал представитель прокуратуры.

От полученных травм мальчик скончался. После убийства женщина вывезла труп сына и спрятала его в подвале дома своей матери.

Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как пояснил агентству информированный источник, обвиняемая, известный в городе общественный деятель Галина Морозова, призналась в ходе допросов, что прятать тело убитого ребенка ей помогал старший сын.

"Во время допросов обвиняемая рассказала, что тащить тело ребенка, прятать его под полом пустующего дома, размешивать бетон и заливать тело ей помогал старший сын. Он подключался, когда мать уставала", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, женщина признала вину и указала на место, куда бросила орудие преступления. На дне реки обнаружен пакет, в котором была металлическая гантель, а также мобильный телефон ее сына.

Морозова ранее входила в совет регионального отделения "Справедливой России".

Она возглавляла общественную организацию "Совет ветеранов Астраханской области", дважды баллотировалась в депутаты думы региона, в 2019 году – заявляла о намерении баллотироваться на пост губернатора Астраханской области.

Астрахань

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