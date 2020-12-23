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Менеджмент ВМТП почти полностью сменился после ухода Заирбека Юсупова

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в группу FESCO покинули больше 50 менеджеров вслед за уходом гендиректора порта Заирбека Юсупова и после урегулирования конфликтной ситуации в порту, сообщил журналистам президент FESCO Аркадий Коростелев.

"Да, полностью (поменяли менеджмент ВМТП. - ИФ.). Докеры остались. Более того, у нас прекрасный контакт с профсоюзом. Мы сохранили все социальные программы, выплатим сотрудникам 13 зарплату", - сказал он.

После досрочного увольнения Юсупова в самом начале октября и назначения гендиректором ВМТП Романа Кухарука докеры начали выходить на акции протеста. Сообщалось, что они опасаются ухудшения условий труда.

Официальная передача полномочий новому директору ВМТП состоялась при участии губернатора Приморского края Олега Кожемяко 11 ноября. Днем ранее ПАО "ДВМП", ПАО "ВМТП", профсоюз порта и правительство Приморья подписали четырехстороннее соглашение об урегулировании конфликтной ситуации в ВМТП. Соглашение заключено на три года с правом ежегодной прологнации. В рамках соглашения стороны договорились урегулировать разногласия, возникшие в период с 30 сентября по настоящее время, а также взаимно отозвать претензии.

Также сообщалось, что одна из структур "Росатома" станет управляющей компанией ПАО "ВМТП".

По данным ВМТП, 65,8275% его акций владеет ООО "М-Порт" (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО "Дальневосточное морское пароходство". Еще 28,458% принадлежат ООО "Национальная контейнерная компания" (Москва), единственным владельцем которого является ДВМП.

Владивосток ВМТП FESCO Аркадий Коростелев Заирбек Юсупов Роман Кухарук Росатом

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