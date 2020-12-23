Попова отметила замедление темпов роста COVID-заболеваемости в РФ

Вместе с тем в регионах ситуация неоднородная, отметила глава Роспотребнадзора

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В России наблюдается замедление темпов роста заболеваемости коронавирусом, идет стабилизация ее показателей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр. Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам", - сказала Попова на брифинге в среду. Вместе с тем ситуация в регионах неоднородная, сказала она.

Так, есть регионы, в которых ежесуточная заболеваемость, то есть средняя за неделю на один день в расчете на 100 тыс. населения составляет от 2 до 3, например, в Краснодарском крае и Татарстане. В то же время есть регионы, где заболеваемость выше 60 на 100 тыс., таких немного, но в них необходимо принимать особые меры, сказала Попова.

Между тем, она отметила, что "с начала ноября число субъектов со средним темпом прироста (это один из наших критериев оценки) более единицы (одного процента) стабильно удерживается на уровне 44-50".

"К концу ноября мы видим улучшение ситуации и вместе с тем показатель распространенности, коэффициент репродукции RT (какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до изоляции) снизился до единицы и сегодня он составляет единицу, то есть прекращается дальнейшее распространение в 77 субъектах РФ", - сказала Попова.

Она напомнила, что таких субъектов было всего 15-20. По ее словам, увеличение числа таких регионов до 77 - "это еще один знак того, что ситуация улучшается в стране".

В целом, отметила глава Роспотребнадзора, эпидемиологические показатели России по ежесуточной заболеваемости отличаются от целого ряда стран в лучшую сторону.

"Мы имеем показатель 18, максимум 19 на 100 тыс. населения в сутки. Это в три-четыре и пять раз ниже, чем в тех странах, где мы видим высокие уровни заболеваемости, где есть подъем, которые вынуждены принимать экстраординарные меры", - сказала Попова.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 250 случаев, умерли за сутки 549 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 933 753 случая коронавирусной инфекции, 52 461 умерший и 2 343 967 выписанных, в том числе 24 447 выписаны за последние сутки.