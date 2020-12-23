В России коронавирус обнаружили еще у 27 250 человек

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 250 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

В Москве зарегистрировано 5 652 новых случая COVID-19, подтверждены 73 летальных исхода, 5 228 человек были выписаны по выздоровлении.

За сутки в целом по стране скончались 549 пациентов, выписаны 24 447 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 933 тыс. 753 случая коронавирусной инфекции, 52 461 умерший и 2 млн 343 тыс. 967 выписанных.

Заболеваемость в регионах

Еще 3 749 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге. Этот город лидирует по числу погибших пациентов - за сутки умерли 75 человек.

Кроме того, 1 540 случаев заражения зарегистрированы в Московской области, 498 - в Нижегородской области, 402 - в Свердловской области, 416 - в Псковской области, 402 - в Свердловской области, 393 - в Архангельской области, 391 - в Воронежской области, 379 - в Ростовской области.

По 374 случая заражения зафиксированы в Карелии и Вологодской области, 353 - в Крыму, 345 - в Хабаровском крае, 335 - в Пермском крае, 331 - в Красноярском крае, 305 - в Челябинской области, 307 - в Самарской области, 286 - в Ульяновской области, 281 - в Коми, 276 - в Мурманской области, 274 - в Волгоградской, 270 - в Саратовской, 269 - в Иркутской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.