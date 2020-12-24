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Верховный суд обозначил предельные сроки поручительств

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Поручительство должно иметь предельный срок с конкретной датой, оно не может быть просто увязано с моментом фактического исполнения основного обязательства, говорится в постановлении пленума Верховного суда.

В постановлении говорится о спорах, связанных с выдачей поручительств. Оно обсуждалось на пленуме ВС 24 декабря.

Условие о действии поручительства должно быть сформулировано с четким указанием даты завершения, установил Верховный суд. "Условие договора о действии поручительства до момента фактического исполнения основного обязательства не свидетельствует об установлении определенного срока поручительства", - говорится в постановлении.

ВС объясняет, что кредитор должен предъявить требование к поручителю в течение сроков, установленных пунктом 6 статьи 367 Гражданского кодекса. Эта норма предусматривает, что если срок действия поручительства не зафиксирован в договоре, то оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Если срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, то поручительство прекращается через два года, при условии, если кредитор не обратится в суд.

Кроме того, ВС напоминает, что договор поручительства обязательно должен быть заключен в письменной форме, иначе будет признан ничтожным. При этом его не обязательно оформлять отдельным договором, его условия могут содержаться и в договоре по основному обязательству, если под ним стоит подпись поручителя. Также письменная форма считается соблюденной, даже если нет единого документа, подписанного сторонами, но имеются письменные документы, свидетельствующие о согласовании сторонами условий такого договора. В качестве примера ВС назвал документы, в том числе электронные, которыми обменивались стороны.

Запрет банкам навязывать дополнительные услуги гражданам-заемщикам распространяется и на их поручителей, говорится также в постановлении.

Закон "О потребительском кредите (займе)" запрещает включать в соответствующий договор условия, обязывающие заемщика заключить другие договоры либо пользоваться услугами кредитора или других лиц за плату. Кроме того, закон запрещает кредитору требовать от заемщика уплаты платежей, не указанных в индивидуальных условиях такого договора.

Эти гарантии распространяются и на поручителя, говорится в постановлении пленума ВС. Условия договора поручительства, обязывающие поручителя "заключить другие договоры (например, договор страхования жизни и здоровья) либо пользоваться услугами кредитора или третьих лиц за плату являются ничтожными", устанавливает документ.

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