Матвиенко сочла оптимистичной ситуацию с COVID-19 в регионах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит необходимости в ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией, считает ситуацию с коронавирусом в регионах оптимистичной, но полагает, что последнее слово здесь за субъектами РФ.

"Я очень активно общаюсь с губернаторами. Естественно, первым делом интересуюсь, как ситуация с ковидом, и хочу сказать, что ситуация оптимистичная", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг в Москве.

По ее словам, в целом ряде регионов обстановка "устойчивая, она не представляет собой какой-то взрывной опасной ситуации, хватает койко-мест".

"В свое время было принято очень правильное решение передать серьезные полномочия по принятию ограничительных мер именно субъектам Федерации. Субъекты разные, ситуация разная, и, конечно, губернатору, региональным властям видно, какие правильные действия надо принимать в консультации с местными санэпидслужбами", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Касаясь в целом ситуации с пандемией в стране, Матвиенко сказала: "Какие-то эти ограничительные меры усиливаются, где-то они послабляются, но то, что нет оснований для какой-то паники, "вот сейчас все закроют", как в некоторых странах, - вот таких оснований, тревожных звоночков пока нет".

Ситуация в Петербурге

На вопрос о ситуации в северной столице глава верхней палаты ответила: "В Петербурге ситуация непростая, сложная, но власти принимают адекватные меры. Я знаю, налаживается диалог с различными категориями бизнеса, с тем, чтобы не нанести большого ущерба экономике и так далее. Но здесь ответственность региональных властей".

"Какие меры надо принять, чтобы не допустить дальнейшего роста пандемии, сберечь здоровье жителей, и в то же время чтобы не перестараться. Вот этот баланс, очень чувствительный, должны искать власти", - добавила Матвиенко.

О праздновании Нового года в условиях пандемии

Говоря о праздновании предстоящего Нового года, спикер Совета Федерации отметила, что "в этом никогда не было ничего экзотического, это семейный, домашний праздник". "Поэтому, я считаю, что и в этом году абсолютное большинство граждан будет именно так встречать Новый год", - сказала она.

"Все будут дома, не надо много гостей - родные и близкие, свои, проверенные. Пройдет по-домашнему, уютно, душевно. Я также ничего нового не скажу, традиции не меняю, также в домашней обстановке, с родными и близкими", - подчеркнула Матвиенко.