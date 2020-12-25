Мишустин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. Он сказал это губернатору Петербурга Александру Беглову в ходе рабочей поездки в регион.

При этом премьер отметил, что власти Петербурга прикладывают "много усилий для того, чтобы принять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом".

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что ситуация с заболеваемостью сейчас стабилизируется и что пандемия может завершиться весной в случае, если все граждане будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие эпидемиологические трбования.

"Тут надо уточнить, что мы сможем справиться со всем, если мы будем следовать всем тем требованиям, которые у нас есть. К сожалению, это не всегда получается. Но мы поменяли ментальность, мне кажется. И сегодня 85% населения носят маски, по оценкам экспертов", - сказала она.

Попова также отметила роль государства в том, что система здравоохранения и российская экономика работает.

По данным на утро 25 декабря, в России за сутки выявили 29 018 заразившихся коронавирусом, в Москве суточный прирост составил 7315 новых случаев. В Петербурге за сутки прирост составил 3 751 случай, показатель много дней держится близ этого уровня.