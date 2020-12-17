Президент РФ назвал российскую армию одной из самых эффективных в мире

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская армия – одна из самых эффективных в мире, это признают и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь другая ситуация. Теперь даже наши оппоненты, так я их называю, уже говорят: да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффектными. Одна из наиболее эффективных армий мира – в России на сегодняшний день", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции.

В ноябре 2017 года Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил – 1 млн 902 тыс. 758 человек. Из них военнослужащими являются 1 млн 13 тыс. 628, остальные – гражданский персонал.

Выступая в октябре на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что никаких решений о сокращении финансирования министерства обороны и других силовых структур пока не принималось.