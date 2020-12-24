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Экс-полицейский в Татарстане осужден за использование рабского труда

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Татарстане в четверг приговорил бывшего оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району республики Динара Гафиятова к четырем годам колонии общего режима по делу об использовании рабского труда, сообщает правозащитная организация "Зона права".

По ее данным, Гафиятову инкриминировалась статья 127.2 УК РФ (использование рабского труда с использованием служебного положения и с применением насилия).

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Как сообщает "Зона права", в мае 2019 года сотрудник нурлатского райотдела полиции увез местного жителя Идриса Садыкова в соседний Аксубаевский район и заставил его работать на ферме своего отца. Правозащитники отмечают, что мужчину избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. "В случае побега полицейский угрожал Садыкову повесить на него преступление. После того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину, три недели жившего в будке, отпустили", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в июле 2019 года следствие возбудило дело о похищении человека по заявлению жителя Нурлатского района Татарстана Идриса Садыкова, заявившего, что в мае он провел 20 дней в рабстве на ферме у полицейских.

В декабре бывший оперуполномоченный Динар Гафиятов был арестован, ему было предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286) и в использовании рабского труда (ст.127.2 УК РФ).

Гособвинитель требовал приговорить Гафиятова к 14 годам колонии строгого режима. При этом правозащитники отмечали, что сам подсудимый отрицал свою вину и утверждал, что обвинение абсурдно, а он "действительно работал" на службе.

Татарстан

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