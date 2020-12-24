Первый пуск модернизированной тяжелой "Ангары" намечен на конец 2024

Минимальная стоимость запуска ракеты - 50 млн долларов

Строительство стартового комплекса "Ангара" на космодроме "Восточный" Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Первый пуск модернизированной версии тяжелой ракеты-носителя "Ангара" запланирован на конец 2024 года, сообщил гендиректор КБ "Салют" Сергей Кузнецов.

"У нас подписаны генеральные графики создания этой машины, и мы планируем ее в 2024 году, в конце года, но все-таки в 2024 году запустить", - сказал Кузнецов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Гендиректор КБ "Салют" также сообщил, что минимальная стоимость пуска тяжелой "Ангары" сейчас составляет 50 млн долларов, в дальнейшем планируется ее снизить.

"Тяжелые машины сейчас примерно попадают в интервал от 50 до 100 млн долларов пуск", - сказал Кузнецов. По его словам, стоимость пуска ракеты "пока ближе к верху этого интервала". "Но с освоением серийного производства и увеличением объема выпуска эта цена будет снижаться", - добавил он.

При этом стоимость запуска "Протона" и его основного конкурента, ракеты Falcon 9, "сейчас старается держаться ближе к нижней границе этого интервала", отметил Кузнецов.

Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что стоимость одной ракеты "Ангара-А5", изготавливаемой для летных испытаний, приближается к 5 млрд рублей (около 66 млн долларов по курсу ЦБ РФ на 24 декабря). При этом в госкорпорации недовольны стоимостью производства ракет-носителей.

"Мы можем согласиться с этой себестоимостью только на этапе испытаний. Нам нужна такая цена, по которой мы могли бы соревноваться с наиболее успешными нашими, прежде всего, американскими конкурентами" - заявлял ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ракеты "Ангара"

14 декабря этого года тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" была запущена с космодрома Плесецк. Это второй испытательный пуск ракеты, первый прошел 23 декабря 2014 года.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М", модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан Конструкторским бюро химавтоматики, КБХА).