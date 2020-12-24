Фальков допустил удешевление дистанционной учебы в вузе при ухудшении образования

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Оплата за обучение студентов в вузах может быть снижена в случае ухудшения качества образования или в силу того, что вуз не может обеспечить необходимое количество учебных часов из-за перехода на дистанционный формат работы в связи с коронавирусом, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Безусловно, в тех ситуациях, когда качество образования ненадлежащее, либо просто вуз в силу ряда причин объективных не может обеспечить преподавание качественное или такое количество часов по дисциплине, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что по поручению председателя правительства Михаила Мишустина ведомство анализирует ситуацию и обсуждает ее с ректорским сообществом. "Стараемся, чтобы, с одной стороны, интересы студентов были защищены", - добавил он.

При этом Фальков подчеркнул, что "в большинстве случаев вузы несут еще большие издержки в условиях пандемии. Помогают с приобретением соответствующей компьютерной техники. Они, конечно, обеспечивают проживание тем, кто в силу ряда причин не может уехать на родину. Помогают оформлять соответствующие документы".

"Уже сегодня мы по каждому обращению студента, или коллективному обращению отдельно смотрим по ситуации. Но ведь преподаватель, он все равно работает. Он готовится к этим лекциям и семинарским занятиям. Он работает со студентами", - добавил он.

В России 3 млн студентов в настоящее время обучаются в дистанционном формате, что составляет 64% от всех студентов страны, уточнил Фальков.

По его словам, 900 тыс. студентов в настоящее время проживают в общежитиях.

Фальков напомнил, что по тем образовательным дисциплинам, где невозможно проводить занятия в дистанционном формате, занятия либо переносятся, либо откладываются, либо проводятся на открытом воздухе.

Говоря о том, как будет проходить сессия в условиях дистанционного обучения, Фальков отметил, что во время экзаменов не планируется вводить дополнительных мер по контролю, так как вузы рассчитывают на добросовестность студентов.