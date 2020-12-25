РКН сообщил, что YouTube неохотнее других удаляет фейковую информацию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Каждое третье требование Генпрокуратуры об удалении заведомо недостоверной (фейковой) информации в этом году касалось видеохостинга YouTube, и его администрация не удалила фейки с 20% таких страниц, что является рекордом относительно других ресурсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"В 2020 году поступило 255 требований Генпрокуратуры России в отношении фейков на более чем 1670 интернет-ресурсах, 96 из них (требований) касались крупных иностранных сервисов (Blogspot, Google, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). 75 требований было направлено в отношении YouTube", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что администрация видеохостинга YouTube "частично ограничивает доступ к фейковой информации". "На сегодняшний день не удалены фейки с 36 страниц из 179, выявленных на сервисе. Это наибольшее число неудаленных ссылок среди других ресурсов", - отметили в Роскомнадзоре.

Таким образом, исходя из представленных данных, 80% страниц, информацию на которых ГП признала фейковой, видеохостинг удалил, а количество страниц с фейками, выявленными Генпрокуратурой на YouTube, составляет 10,7% от общего числа интернет-ресурсов с такой информацией (более 1670).

В РКН не ответили на вопрос, какая площадка является лидером по количеству требований об удалении фейковой информации в этом году.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в целом 60% выявленных Генпрокуратурой фейков касались темы коронавируса, к более 570 доступ был ограничен, около 1,1 тыс. интернет-ресурсов удалили недостоверную информацию по требованию ведомства.