Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:36Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 79 368 142+663 708

РКН сообщил, что YouTube неохотнее других удаляет фейковую информацию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Каждое третье требование Генпрокуратуры об удалении заведомо недостоверной (фейковой) информации в этом году касалось видеохостинга YouTube, и его администрация не удалила фейки с 20% таких страниц, что является рекордом относительно других ресурсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"В 2020 году поступило 255 требований Генпрокуратуры России в отношении фейков на более чем 1670 интернет-ресурсах, 96 из них (требований) касались крупных иностранных сервисов (Blogspot, Google, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). 75 требований было направлено в отношении YouTube", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В РоссииРоскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизньРоскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизньЧитать подробнее

Там уточнили, что администрация видеохостинга YouTube "частично ограничивает доступ к фейковой информации". "На сегодняшний день не удалены фейки с 36 страниц из 179, выявленных на сервисе. Это наибольшее число неудаленных ссылок среди других ресурсов", - отметили в Роскомнадзоре.

Таким образом, исходя из представленных данных, 80% страниц, информацию на которых ГП признала фейковой, видеохостинг удалил, а количество страниц с фейками, выявленными Генпрокуратурой на YouTube, составляет 10,7% от общего числа интернет-ресурсов с такой информацией (более 1670).

В РКН не ответили на вопрос, какая площадка является лидером по количеству требований об удалении фейковой информации в этом году.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в целом 60% выявленных Генпрокуратурой фейков касались темы коронавируса, к более 570 доступ был ограничен, около 1,1 тыс. интернет-ресурсов удалили недостоверную информацию по требованию ведомства.

Роскомнадзор YouTube

Новости по теме

Новости

К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция

К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция

Что случилось этой ночью: пятница, 25 декабря

Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря

Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря

Что произошло за день: четверг, 24 декабря

Госдума закрыла осеннюю сессию. Обзор

Госдума закрыла осеннюю сессию. Обзор

"Покровский рудник" сообщил об обвинении основателя Petropavlovsk в хищении

Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Пандемия коронавируса

Собянин переведет корпуса еще трех больниц на работу с COVID-19

Большинство россиян решили встретить Новый год дома

Большинство россиян решили встретить Новый год дома
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');