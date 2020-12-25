"Росатом" насчитал 24 000 случаев COVID-19 у сотрудников

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - C начала пандемии заражение коронавирусом выявили у почти 24 000 сотрудников структур "Росатома", заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Его видеообращение опубликовано на сайте "Росатома".

"За месяцы эпидемии в отрасли переболели почти 24 тысячи человек. К счастью, подавляющее большинство полностью выздоровели и вернулись в строй. На сегодняшний день положительные тесты зафиксированы у 7 485 работников, при этом последние две недели число заболевших понемногу снижается", - сообщил он и отметил, что есть основания "для осторожного оптимизма".

В атомных городах больны больше 25 000 человек, сложная обстановка сохраняется в Сарове, Новоуральске, Озерске, Лесном и Сосновом Бору, продолжил Лихачев.

По его словам, госкорпорация расширила тестирование до 7000 тестов в день, открывает ПЦР-лаборатории в атомных городах, поставляет в медсанчасти рентгеновские аппараты, томографы, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты. В атомных городах "Росатом" начинает вакцинацию, первые 3000 доз вакцины "Спутник V" получил концерн "Росэнергоатом".

"В течение первого квартала следующего года будут вакцинированы еще 93 тысячи человек – наши работники, врачи и учителя в атомных городах", - пообещал топ-менеджер.

ГК "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 000 человек.