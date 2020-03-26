"Росатом" ввел особый режим на всех российских АЭС из-за пандемии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" продолжает реализацию зарубежных проектов, "несмотря на сложности с эпидемиологической обстановкой в ряде стран, где госкорпорация строит АЭС", сообщается в заявлении главы ГК Алексея Лихачева, размещенном на сайте; также отмечается, что на всех атомных станциях в РФ введен особый режим.

"Разумеется, в таких странах действуют максимально жесткие меры по обеспечению безопасности российского персонала", - подчеркнул он. Госкорпорация руководствуется рекомендациями эпидемиологических служб и правительств тех стран, в которых работает, и полностью готова к усилению мер по борьбе с COVID-19, включая карантин (если эти меры будут введены в соответствующих странах и регионах), заявил Лихачев.

"Росатом" предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние эпидемиологического кризиса на цепочки поставок и обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками в полном объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами", - отмечается в заявлении.

На фоне пандемии госкорпорация ввела особый режим на всех российский станциях, который включает в себя постоянный контроль за здоровьем персонала. Максимально возможное число сотрудников были отправлены на "удаленку", ГК также закупила большое количество средств индивидуальной защиты и гигиены, постоянно дезинфицируются производственные помещения и транспорт, практически исключены командировки, отметил топ-менеджер

"В тесном взаимодействии с администрациями всех пристанционных городов ведется контроль за состоянием здоровья людей. Безусловно, осуществляется особый врачебный контроль за здоровьем персонала, имеющего отношение к управлению АЭС. Нами разработан ряд дополнительных сценариев развития ситуации и меры по реагированию на любые случаи, связанные с возможными угрозами здоровью ключевого персонала АЭС", - заявил Лихачев.

Ранее в марте стало известно, что у сотрудницы "дочки" "Росатома" выявлен коронавирус. Как сообщали "Интерфаксу" в госкорпорации, у сотрудницы компании "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Петербурге, после поездки за границу в отпуск был выявлен коронавирус. Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, чувствует себя нормально, отмечали в "Росатоме".