Глава "Роскосмоса" стал самой упоминаемой персоной года в российском бизнесе

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин возглавил сразу два рейтинга: по заметности и по числу упоминаний среди персон российского бизнеса в 2019 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса".

Одна из резонансных новостей начала года - отмена руководством NASA визита Рогозина в США, которая, по прогнозу экспертов, может негативно сказаться на совместных планах освоения Луны, включая создание окололунной станции Gateway, программе МКС и проекте исследования Венеры. Также СМИ много писали о ситуации вокруг космодрома "Восточный" в Приамурье, где Рогозин пообещал ввести жесткий контроль над сроками строительства и расходованием бюджетных средств. Кроме того, глава "Роскосмоса" предлагал создать систему спутников "Государево око" для дистанционного зондирования Земли и возобновить реализацию программы создания ракет-носителей семейства "Ангара".

Второе место по количеству упоминаний и Индексу заметности занимает глава Сбербанка Герман Греф. В этом году Греф впервые попал в рейтинг директоров-капиталистов журнала Forbes и занял там 19 место. Также он активно давал интервью, участвовал в форумах и выступал с комментариями по популярным политическим, экономическим и социальным темам. А его высказывание о необходимости готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40 собрало больше тысячи перепечаток. Греф также любит рассказывать о передовых технологиях, в разработке которых принимает участие банк. Это и создание суперкомпьютера Christofari, и открытие новых онлайн-платформ, и альянс по развитию искусственного интеллекта, в который войдут "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", РФПИ, МТС и Сбербанк.

На третьем месте по количеству упоминаний находится председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Основная масса публикаций касалась международных газотранспортных проектов компании, а также санкционного давления США на участников этих проектов. Не меньшее внимание в средствах массовой информации было уделено ситуации с поставками газа на Украину и перспективам заключения нового транзитного договора по поставкам газа через ГТС Украины в страны Европы. Одной из резонансных новостей уходящего года стал долгожданный запуск газопровода "Сила Сибири", идущего из России в Китай.

Лидер прошлогоднего рейтинга - российский предприниматель Олег Дерипаска - в 2019 году опустился с 1 на 4 место по количеству упоминаний и с 1 на 3 место по Индексу заметности. Большой объем публикаций был связан с удовлетворением арбитражным судом Краснодарского края иска Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским и североамериканским изданиями The Times, The Telegraph и The Nation. Кроме того, активно тиражировалась в СМИ новость о том, что Дерипаска и члены его семьи лишились кипрского гражданства. В целом объем материалов СМИ по санкционной политике, давший лидерство Дерипаске в нашем рейтинге год назад, заметно снизился.

Взлеты и падения

В 2019 году сразу на 9 позиций – с 27 на 18 место в рейтинге – поднялся генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Заметным инфоповодом стало ходатайство главы РФПИ об изменении меры пресечения на домашний арест Майкла Калви и других обвиняемых по делу Baring Vostok. Большое распространение в СМИ получили зарубежные поездки Дмитриева и встречи с высокопоставленными руководителями, крупные инвестиционные сделки и заявления главы РФПИ по экономическим вопросам. Индекс заметности вырос на 7 позиций (с 16 на 9 место).

На 7 пунктов вверх (с 14 на 7 место) в рейтинге по количеству упоминаний и на 6 пунктов в рейтинге заметности (с 13 на 7 место) поднялся генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. Главным инфоповодом с ним стали поставками в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", которые вызвали волну негатива в США.

На 5 пунктов (с 18 на 13 место по количеству упоминаний) поднялся Леонид Михельсон. Показатель Индекса заметности также показал рост на 2 пункта. Председатель правления компании "Новатэк" занял 32-е место месте в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, оказавшись при этом выше других россиян, представленных в рейтинге.

С 21 на 14 место (7 позиций) рейтинга по количеству упоминаний поднялся Михаил Гуцериев. Семья Гуцериевых вновь возглавила рейтинг самых богатых российских семей по версии журнала Forbes.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв поднялся на 8 строчек (28 на 20 место) в рейтинге по количеству упоминаний и на 6 строчек (с 20 на 14 место) в рейтинге по Индексу Заметности. Значительный объем публикаций связан с зарубежными проектами строительства АЭС и развитием атомного ледокольного флота России, который необходим для круглогодичного использования Северного морского пути.

Опустился на 11 строчек - с 6 на 17 место по количеству упоминаний – предприниматель Виктор Вексельберг. Главным инфоповодом в 2018 году было попадание Вексельберга в список граждан РФ, в отношении которых были наложены санкции Департамента казначейства США.

Выбыл из рейтинга по Индексу заметности и опустился с 5 на 12 место по количеству упоминаний Павел Дуров. В 2018 году СМИ активно обсуждали попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram после отказа Дурова предоставить ФСБ РФ ключи шифрования, в этом году данная тема не получила столь сильного развития.

Глава группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов опустился в рейтинге по Индексу заметности с 9 на 25 место. Высокие показатели индекса в 2018 году были обусловлены громким судебным делом о хищении 2,5 млрд рублей, в ходе которого бизнесмен и его брат были заключены под стражу.

Опустился на 19 позиций - с 11 на 30 место - по количеству упоминаний Сулейман Керимов. Рост упоминаний в 2018 году был обусловлен попаданием бизнесмена в санкционные списки США, также в июне 2018 года с Керимова были сняты обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые ранее правительством Франции.

Таким образом, не попали в рейтинг 2019 года по количеству упоминаний Зиявудин Магомедов, Михаил Прохоров и Владимир Лисин. Из рейтинга по Индексу заметности выбыли Сулейман Керимов, Павел Дуров, Виктор Вексельберг, Николай Подгузов, Владимир Лисин.

Новички рейтинга

Генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Павел Ливинский занял 21 место по количеству упоминаний и 17 место по Индексу заметности. Ливинский активно упоминался в СМИ в связи с решением "Россетей" провести ребрендинг дочерних компаний.

Леонид Федун, основной акционер и вице-президент НК "Лукойл", (23 место по количеству упоминаний и 13 место по Индексу заметности), активно упоминался и цитировался в СМИ в связи с ситуацией вокруг московского футбольного клуба "Спартак", президентом и владельцем которого он является. Леонид Федун объявил, что в 2023 году передаст клуб в управление болельщикам.

Появление в рейтинге генерального директор ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова (24 место по количеству упоминаний и 11 место по Индексу заметности) связано с назначением его президентом Российского футбольного союза в феврале 2019 года.

