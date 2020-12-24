"Покровский рудник" сообщил об обвинении основателя Petropavlovsk в хищении

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Основателя Petropavlovsk Павла Масловского обвиняют в хищении средств принадлежащего золотодобывающей компании Покровского рудника, говорится в заявлении рудника.

Один из источников "Интерфакса" говорил о задержании Масловского, но никаких официальных подтверждений этому на данный момент нет. Связаться с самим Масловским пока не удалось.

"Информацию об аресте Масловского мы не подтверждаем. Нам известны некоторые подробности уголовного дела, в рамках которого был произведен обыск в офисе компании "Покровский рудник". Масловского обвиняют в хищении средств компании "Покровский рудник" в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости", - заявляет Покровский рудник.