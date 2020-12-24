Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

"Покровский рудник" сообщил об обвинении основателя Petropavlovsk в хищении

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Основателя Petropavlovsk Павла Масловского обвиняют в хищении средств принадлежащего золотодобывающей компании Покровского рудника, говорится в заявлении рудника.

Один из источников "Интерфакса" говорил о задержании Масловского, но никаких официальных подтверждений этому на данный момент нет. Связаться с самим Масловским пока не удалось.

"Информацию об аресте Масловского мы не подтверждаем. Нам известны некоторые подробности уголовного дела, в рамках которого был произведен обыск в офисе компании "Покровский рудник". Масловского обвиняют в хищении средств компании "Покровский рудник" в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости", - заявляет Покровский рудник.

Petropavlovsk Павел Масловский Покровский рудник

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Пандемия коронавируса

Собянин переведет корпуса еще трех больниц на работу с COVID-19

Большинство россиян решили встретить Новый год дома

Большинство россиян решили встретить Новый год дома

Первый пуск модернизированной тяжелой "Ангары" намечен на конец 2024

Первый пуск модернизированной тяжелой "Ангары" намечен на конец 2024

Экологи заявили о рекордном числе погибших дельфинов в Крыму

МГИМО и "Интерфакс" провели курс по использованию системы СПАРК в работе преподавателей

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');