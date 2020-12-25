Меры против COVID снизили в РФ в 2-3 раза заболеваемость корью и ОРЗ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, предпринятые в России в текущем году, позволили снизить заболеваемость по другим инфекционным заболеваниям в два-три раза, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году добиться снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза - от двух до трех раз", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

По ее словам, то, что люди научились носить маски и соблюдать социальную дистанцию, защитило их от целого ряда инфекций.

"В этом году общими усилиями нам удалось сохранить статус РФ как страны, свободной от полиомиелита и от краснухи. Вместе с тем, от того, что мы стали качественно, вовремя и правильно мыть руки, заболеваемость острыми кишечными инфекциями, включая дизентерию и сальмонеллёз, тоже снизилась более чем в два раза", - сообщает глава Роспотребнадзора.

Попова отмечает, что снижение распространения полиомиелита и других заболеваний - результат того, что в РФ удавалось проводить вакцинацию.