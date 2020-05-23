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Пандемия коронавируса помешала вакцинации 80 миллионов детей

ВОЗ предупреждает, что это может свести на нет годы борьбы с такими "предотвратимыми" заболеваниями, как корь, полиомиелит и холера

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к приостановке в мире массовой вакцинации 80 млн детей возрастом до 1 года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и их партнеров.

По данным организаций, были прерваны кампании по вакцинации детей от кори, полиомиелита и холеры.

"Перебои в проведении программ иммунизации из-за пандемии COVID-19 рискуют свести на нет десятилетия прогресса в вакцинации от таких предотвратимых заболеваний, как корь", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Согласно информации международных организаций, в почти 40 странах, главным образом в Африке, прерваны не менее 46 кампаний по вакцинации детей от полиомиелита. Прививки от кори перестали делать в 27 странах.

Как отмечается, одной из причин возникших проблем с вакцинацией стало закрытие странами границ из-за пандемии, что сделало невозможной доставку иностранных вакцин.

"Мы не можем допустить, чтобы наша борьба с одной болезнью свела на нет долгосрочный прогресс в борьбе с другими заболеваниями", - сказала исполнительный директор Детского фонда (ЮНИСЕФ) Хенриетта Фор.

ВОЗ сообщила, что на следующей неделе обнародует рекомендации для стран по вопросам безопасного осуществления вакцинации в период пандемии COVID-19.

В России на время эпидемии коронавируса приостановлена плановая вакцинация. Минздрав РФ объяснил данное решение "большой нагрузкой на иммунитет" из-за COVID-19, хотя ранее министерство поручило регионам самим принимать решение о приостановке вакцинации в зависимости от эпидобстановки.

При этом специалисты Минздрава предупреждали об опасности остановки вакцинации: из-за этого могут возникнуть вспышки паротита, кори, а в некоторых регионах это уже происходит.

ВОЗ ЮНИСЕФ Коронавирус

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